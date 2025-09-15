Journées Européennes du Patrimoine 2025

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent les 20 et 21 septembre 2025. Découvrez un programme riche dans toute la Drôme !

Le patrimoine architectural à l’honneur

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent l’architecture.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, le Département de la Drôme ouvre ses sites.

Visites guidées, ateliers, expositions, expériences immersives… Le programme s’adresse à tous les publics.

À Valence

Chapelle des Cordeliers

Découverte de la chapelle des Cordeliers (17e siècle) et des réserves des collections départementales : vestiges archéologiques, mobiliers des châteaux, photographies… se racontent pour cette édition 2025 qui met à l’honneur le patrimoine architectural. Expositions, expérience immersive à partir de 10 ans !

Visites guidées sur réservation : conservation@ladrome.fr — 07 64 04 38 76

Préfecture et Hôtel du Département

Édifice emblématique des années 1960, labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Découvrez les salons, les jardins et les salles de décision.

Visites guidées le dimanche, sur réservation via drome.gouv.fr

Archives départementales

Construit en 1975, le bâtiment des Archives renferme la mémoire écrite du département. Il abrite de nombreux documents remontant au XIe siècle : chartes, registres, cartes, plans, photographies, affiches et objets insolites…

Visites guidées, escape game, ateliers, chasse au trésor, balade contée et expositions spéciales pour les 50 ans du bâtiment.

Programme complet sur archives.ladrome.fr

Dans la forêt de Saoû

Auberge des Dauphins Venez explorer ce bâtiment remarquable restauré par le Département.

Visite libre, expositions, visites guidées sur l’architecture et spectacle immersif. Réservations obligatoires sur aubergedesdauphins.fr

Au Musée de la Resistance

Au coeur du village de Vassieux, le musée retrace l’histoire du Vercors résistant, du maquis aux combats de 1944 et l’après-guerre avec la Reconstruction, les commémorations…

Expositions temporaires, projections, visites, causeries, ateliers immersifs et démonstrations.

Musée ouvert gratuitement tout le week-end.

Dans les châteaux

Château de Montélimar

Découvrez l’architecture médiévale et romane de ce palais du 12e siècle.

Visites accompagnées, focus architecturaux sur la façade et visite libre du château.

Infos pratiques sur chateaux-ladrome.fr

Château de Grignan

Entrez dans le plus grand palais Renaissance du sud-est de la France.

Visites guidées thématiques, visites flash et découverte libre des intérieurs.

Programme complet sur chateaux-ladrome.fr

Château de Suze-la-Rousse

Explorez cette forteresse transformée en château de plaisance.

Visites guidées, parcours en famille et découverte du jeu de paume Renaissance.

Programme détaillé sur chateaux-ladrome.fr