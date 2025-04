La Candidature de la lavande à l’Unesco se poursuit

Après un point d’étape au Salon de l’agriculture, la candidature de la lavande à l’UNESCO poursuit son chemin avec l’ouverture de l’antenne drômoise de la Maison du patrimoine culturel lavandicole de Provence à Sahune (26). Inaugurée le 21 mars dernier par la Présidente du Département Marie-Pierre Mouton et Nicole Peloux, Présidente du Parc Naturel régional des Baronnies provençales, cette antenne drômoise est un outil supplémentaire pour fédérer l’ensemble des acteurs autour de la lavande à l’Unesco.

Prochaine étape en avril 2026 avec le dépôt du dossier de candidature sur la liste indicative des biens français

Une candidature qui réunit de nombreux acteurs

La candidature de la lavande au patrimoine mondial de l’UNESCO est portée par la Maison du patrimoine culturel lavandicole de Provence avec le soutien des Départements de la Drôme, des Alpes de Haute Provence et de Vaucluse. Elle vise à protéger et valoriser cet « or bleu » des champs, véritable pilier de l’économie et de l’identité locale.

Les chiffres clés en Drôme

500 producteurs 5 000 hectares 30 distillateurs