La Drôme accueille les Championnats d’Europe de cyclisme sur route

Les Championnats d’Europe de cyclisme 2025 passent par la Drôme et l’Ardèche ! Du 1er au 5 octobre, venez vibrer au cœur de la compétition.

La France accueille l’Europe du cyclisme

La France va accueillir les Championnats d’Europe de Cyclisme sur Route du 1er au 5 octobre 2025.

L’événement se déroulera sur les terres de la Drôme et de l’Ardèche.

La présentation officielle des parcours a eu lieu le 5 septembre, en présence de la Fédération Française de Cyclisme, de l’Union Européenne de Cyclisme et du comité d’organisation des Boucles Drôme-Ardèche.

C’est la troisième fois que la France reçoit ces Championnats, après Plumelec en 2016 et Plouay en 2020.

850 coureurs et 14 épreuves 850 coureurs, représentant 40 nations, participeront aux épreuves Juniors, U23 et Élite.

Au programme : 14 compétitions, dont 8 contre-la-montre et 6 courses en ligne.

Infos pratiques

Les épreuves de contre-la-montre auront lieu dans la Drôme mercredi 1er et jeudi 2 octobre. Deux journées intenses qui mettront à l’honneur Allex, Loriol, Étoile-sur-Rhône, Grane et Ambonil.

Mercredi 1er octobre : six courses au programme

La journée débutera à 9h30 avec le contre-la-montre Juniors Femmes. Le parcours de 12,2 km reliera la mairie d’Allex au boulevard des Remparts à Étoile-sur-Rhône, en passant par le lieu-dit Les Pécolets.

Les cinq autres courses se disputeront ensuite sur un tracé de 24 km entre Loriol-sur-Drôme et Étoile, via Grane et Allex.

9h30 : Juniors Femmes, départ Allex – arrivée Étoile (dernier coureur attendu à 10h38)

10h45 : Juniors Hommes, départ Loriol – arrivée Étoile (12h24)

12h00 : U23 Femmes, départ Loriol – arrivée Étoile (13h13)

12h45 : U23 Hommes, départ Loriol – arrivée Étoile (13h58)

14h20 : Élites Femmes, départ Loriol – arrivée Étoile (15h30)

15h45 : Élites Hommes, départ Loriol – arrivée Étoile (16h53)

Jeudi 2 octobre : place aux relais mixtes

Le lendemain, deux courses par équipes mixtes prendront le relais.

Les concurrents effectueront deux boucles de 20 km autour d’Étoile-sur-Rhône, en passant par Allex et Ambonil.

11h00 : relais mixte Juniors (dernier passage estimé à 13h36)

14h30 : relais mixte Élites (dernier passage vers 16h36)

Circulation et stationnement

Les routes empruntées par les coureurs fermeront à la circulation une heure avant chaque départ et rouvriront après le passage de la voiture-balai. Le centre d’Étoile-sur-Rhône restera inaccessible de 9h à 18h. Des parkings publics resteront ouverts et fléchés, notamment ceux du stade et de la Véore.

Une scène sera installée sur la place d’Armes, qui deviendra le cœur de l’événement durant ces deux jours de compétition.