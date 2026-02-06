Objectif 100 % français dans les assiettes des collégiens

Pour ses 20 ans au Salon de l’agriculture, la Drôme renforce son soutien aux agriculteurs et vise 100 % de produits français dans les collèges.

Des assiettes 100 % françaises dans les collèges

Chaque année, 1,7 million de repas sont servis dans les 31 collèges publics. Le Département privilégie le fait maison, les circuits courts et les produits français.

Aujourd’hui, 100 % des collèges sont engagés dans la démarche Ecocert. En moyenne, 86 % des repas sont préparés à partir de produits bruts. Plus de 60 % des produits sont durables et de qualité, dont près de 52 % bio.

La majorité des aliments est d’origine française. Les achats locaux représentent plus d’1,18 million d’euros par an injectés dans l’économie agricole drômoise.

Un objectif clair Le Département vise désormais 100 % de produits français dans les cantines, sans hausse du prix des repas autre que l’évolution des coûts.

La Drôme au cœur du Salon de l’agriculture

Premier département agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme confirme son leadership. Elle compte 37 labels et signes officiels de qualité. Elle s’appuie sur des filières fortes, innovantes et engagées dans la transition.

En 2026, le Département fête les 20 ans de son stand. Il sera installé dans le Pavillon 7.3 – Hall des régions. Objectif : promouvoir les productions drômoises et soutenir concrètement les agriculteurs.

Une nouveauté majeure : la vente directe

Pour la première fois, les produits seront vendus directement sur le stand. Ainsi, les filières bénéficieront d’un retour économique immédiat. Un soutien renforcé aux producteurs locaux.

Deux candidatures UNESCO mises en lumière

La Drôme valorisera deux projets majeurs : les paysages de lavande et les Côtes-du-Rhône. Un levier fort pour l’attractivité du territoire, en France comme à l’international.