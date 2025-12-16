La Drôme fait rayonner l’animation

Les 18 lauréats du Fonds drômois de soutien aux œuvres d’animation 2025 ont été révélés ce lundi 15 décembre. Une moisson de talents qui illustre la vitalité du secteur.

Stimuler la création artistique et l’émergence de nouveaux talents sur le territoire, c’est la vocation du fonds de soutien aux œuvres d’animation. Cette année, 37 projets ont été déposés pour obtenir un soutien au développement ou à la

production de courts et longs métrages, séries et spécial TV (film d’animation pour la télévision). Dix-huit d’entre eux ont retenu l’attention du jury et recevront une subvention. Ils sont tous produits ou co-produits par des studios d’animation du territoire drômois.



Doté d’une enveloppe de 450 000 € (205 000 € du Département, 145 000 € de Valence Romans Agglo et 100 000 € du Centre National du Cinéma (CNC), il devrait permettre de générer 6 M€ de retombées économiques sur le territoire.



Avec ce fonds de soutien, Valence Romans Agglo et le Département de la Drôme soutiennent une filière d’excellence, créatrice de films originaux de grande qualité. Il contribue au développement d’un secteur économique particulièrement dynamique et à la création d’emplois qualifiés pour le territoire.

Découvrez les 18 lauréats 2025

Aide au développement de long-métrages

The Mistery Woman par Les Astronautes / 20 000 €

Le voyage de rêve d’Alpha 2 par Les Contes Modernes / 20 000 €

Chant d’Aydil par Les Films du Bal / 10 000 €

Aide à la production de courts-métrages

Mouillette par Les Astronautes / 25 000 €

Piccolo Piccolo par Folimage / 15 000 €

Kateryna par Miyu Productions / 20 000 €

Lettre à Nénette par Dandelooo / 20 000 €

L’ours qui n’en était pas un ! par Koma Inu et Folimage / 25 000 €

Chiche par Les Armateurs Production / 15 000 €

Aide au développement de séries

Les oiseaux électriques de Pothakudi / Spécial TV développé par Les

Films de l’Arlequin / 15 000 €

Outside Kaboul / Série développée par Les Films du Poisson / 15 000 €

Sevens / Série développée par Girelle Production / 15 000 €

Les 5 mondes / Série développée par Andarta Pictures / 15 000 €

Aide à la production de séries ou spécial TV

S.IRENE.S / Série produite par Silex / 55 000 €

Claudy / Série produite par Miyu Productions / 65 000 €

Angelo la débrouille – saison 6 / Série produite par TeamTO / 35 000 €

A fond Gaston / Série produite par Dandelooo / 35 000 €

Garces / Série produite par Caïman Production / 30 000 €

Kateryna – Court-métrage produit par Miyu Productions

Claudy – Série produite par Miyu Productions

The Mystery Woman – Long-métrage développé par Les Astronautes

Photo à la Une : L’ours qui n’en était pas un ! Court-métrage co-produit par Koma Inu/Folimage