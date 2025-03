La Drôme solidaire de Mayotte après le cyclone Chido

Une aide exceptionnelle votée par les élus



Les élus du Département de la Drôme ont voté une aide exceptionnelle de 10 000 € pour soutenir la reconstruction de Mayotte. Cette décision a été prise à l’unanimité lors de la séance publique du lundi 17 février.

Une mobilisation nationale



Le 15 décembre dernier, le cyclone Chido a frappé Mayotte avec une intensité exceptionnelle. Le bilan est dramatique : près de 40 morts, 4 200 blessés et de nombreux bâtiments détruits. Les infrastructures routières et scolaires ont été particulièrement endommagées, rendant la reconstruction urgente et essentielle.

Un territoire durement touché



Face à cette catastrophe, Départements de France a lancé une collecte de fonds pour aider Mayotte. Le Département de la Drôme s’associe à cette démarche pour apporter un soutien concret aux habitants touchés. Les fonds recueillis seront versés à la collectivité locale afin d’évaluer les besoins en matériel et en compétences pour reconstruire efficacement.