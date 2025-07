La Drôme, terre de festivals

Et si cet été la Drôme devenait votre plus belle scène à ciel ouvert ? Festivals de musique, arts de rue, théâtre ou cinéma : la culture s’invite partout dans le département pour la saison estivale.

Plus d’une trentaine de festivals vont encore faire vibrer la Drôme tout au long de l’été.

Concerts, spectacles de rue, projections en plein air, balades musicales, cirque….. une programmation riche et de qualité soutenue par le Département pour proposer aux Drômois des spectacles accessibles à tous, petits et grands, curieux et passionnés.

Ne reste plus qu’à faire votre choix !

Festival de la correspondance de Grignan Du 30 juin au 5 juillet 2025

Festival international cultures et traditions du monde Du 2 au 6 juillet 2025 Romans-sur-Isère

Festival Oasis Bizz’art Du 3 au 5 juillet 2025

Festival Mozart dans la Drôme – 36ème édition Du 4 au 15 juillet 2025 – Amadeus en tournée

Festival saint-Paul Soul Funk Du 10 au 13 juillet 2025

XVIIIème FESTIVAL DES CHAPELLES ROYANS VERCORS du 14 au 29 juillet 2025

Musicales en Tricastin Du 18 au 25 juillet 2025

Festival Parfum de Jazz du 18 juillet au 16 août 2025

Crest Jazz Festival Du 27 juillet au 2 août 2025

Festival Nouvelles du conte



Du 31 juillet au 10 août 2025

Festival des rencontres cinématographiques rurales Du 3 au 8 août 2025

Festival Blue Motte Jazz Les 4 et 5 août 2025

Festival Adèle Clément Du 8 au 10 août 2025