Le Département au cœur de Tech&Bio 2025

Tech&Bio 2025 revient les 24 et 25 septembre à Bourg-lès-Valence. Le Département y réaffirme son engagement pour une agriculture bio et innovante.

La 10ᵉ édition du salon Tech&Bio se déroule les 24 et 25 septembre au lycée du Valentin, à Bourg-lès-Valence.

Plus de 20 000 visiteurs et près de 350 exposants sont attendus. Des délégations internationales viendront également découvrir les innovations agricoles.

Un stand dédié à l’agriculture bio

Le Département présentera sa politique en faveur de l’agriculture biologique :

aides aux agriculteurs et aux industries agroalimentaires,

appui aux structures de conseil,

promotion du bio dans la restauration collective.

Dans les collèges drômois, la part de bio atteint déjà 51 % en moyenne. Neuf établissements dépassent les 60 % et le collège André Cotte, à Saint-Vallier, a obtenu en 2024 la mention « excellence » avec 80,5 % de bio dans les menus.

Le 24 septembre, l’association Solidarité paysan sera également accueillie sur le stand pour sensibiliser à la prévention des fragilités agricoles.

Une vitrine internationale

Le salon s’adresse autant aux agriculteurs bio qu’aux non bio, qui peuvent s’inspirer de techniques limitant les intrants.

Ce rendez-vous valorise la Drôme comme territoire pionnier et moteur de l’innovation agricole.

Tout au long de l’année, le Département expérimente de nouvelles pratiques avec la Chambre d’agriculture sur ses terres :

la plateforme TAB à Étoile-sur-Rhône, dédiée aux techniques alternatives et à l’agroforesterie

la station de Mévouillon, spécialisée dans les plantes aromatiques et à parfum.

La Drôme, département pionnier du bio

Avec 1 743 agriculteurs et plus de 60 000 ha certifiés ou en conversion, la Drôme reste en tête des départements bio de France.

Aujourd’hui, 31 % de la surface agricole utile est cultivée en bio, contre 10 % en moyenne nationale.

Malgré une conjoncture difficile, le bio résiste mieux que le non bio. Les installations se poursuivent et de nouveaux agriculteurs se convertissent chaque année.

En 2024, 63 exploitations ont démarré une première année de conversion.