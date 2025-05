Le numérique c’est facile avec les Éclaireurs !

Besoin d’être accompagné pour utiliser les outils numériques et devenir plus autonomes dans vos pratiques ? Il y a forcément un « Éclaireur du numérique » près de chez vous !

Avoir accès au numérique et savoir s’en servir est devenu une nécessité. Que ce soit pour faire une visio, transférer des photos sur son ordinateur, remplir un formulaire en ligne, repérer ce qui est fiable sur les réseaux sociaux ou encore publier son CV sur les plateformes d’emploi, les « Éclaireurs du numérique » de la Drôme sont là pour vous accompagner et vous aider à devenir plus autonomes sur ces sujets.

Le réseau des Éclaireurs du numérique c’est quoi ?



Le Département anime et coordonne ce réseau unique en France. Les « Éclaireurs du numérique sont des professionnels qualifiés qui interviennent dans une trentaine de lieux sur tout le territoire drômois. Ces espaces ouverts à tout public, gratuitement et sans rendez-vous, sont labellisés par le Département.