Plongez dans le grand bain !

Dans le cadre du mois de l’IA drômois, un temps fort grand public se tiendra le samedi 22 novembre à l’Hôtel du Département pour explorer le numérique et mieux comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle. Entrée libre et gratuite.

Le Grand bain du numérique

Aujourd’hui le numérique est partout et l’IA envahit nos écrans et nos esprits. Afin de donner aux Drômois les clés pour vivre au mieux cette « révolution » du quotidien, le Département organise « Le Grand bain du numérique ». Une après-midi ouverte à tous – parents, jeunes ou tout simplement curieux – pour explorer les nombreuses facettes du numérique et mieux appréhender les changements provoqués par l’intelligence artificielle.

Au programme : des ateliers interactifs et participatifs animés par le réseau des Eclaireurs du numérique pour découvrir notamment l’impression 3D, la réalité virtuelle ou encore l’apprentissage du numérique par le jeu.

Et une conférence sur la thématique « Être parent, être ado à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) » avec trois experts pour répondre à toutes vos questions et celles de vos enfants.

Infos pratiques Samedi 22 novembre de 14h00 à 18h00 Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot à Valence Entrée libre et gratuite Ouvert à tous

Programme complet

Conférence – table ronde > 14 h > 15 h

« Être parent, être ado à l’ère de l’intelligence artificielle »

Un temps d’échange pour comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle (IA) dans la vie familiale et scolaire en présence de trois experts :



– Vanessa Lalo – psychologue spécialisée dans les pratiques numériques (enfants/ados, parentalité numérique, jeux vidéo, présence éducative sur internet)

– Lionel Dujol – expert en stratégie numérique et maitre de conférences

– Eglantine Germain – facilitatrice IA



Ateliers interactifs et participatifs -> 14 h 30 > 18 h animés par les Éclaireurs du numérique

Pour explorer, apprendre, créer ou voyager grâce au numérique.



– Découverte de la fabrication numérique (impression 3D, gravure laser…)

– Découverte de l’IA

– Apprentissage du numérique par le jeu

– Découverte de la réalité virtuelle (en partenariat avec la Micro folie)

– Présentation du réseau des « Éclaireurs du numérique »



Les Cafés IA s’invitent chez les Éclaireurs du Numérique de la Drôme

Tout au long du mois de novembre 2025, des Cafés IA sont également proposés dans l’ensemble des structures labellisées Éclaireurs du Numérique en Drôme.

Ces rendez-vous gratuits et ouverts à tous sont l’occasion de découvrir comment l’intelligence artificielle peut s’intégrer dans votre quotidien, d’échanger vos expériences et de réfléchir à vos propres usages.

Pour participer, il vous suffit de pousser la porte d’un Éclaireur du Numérique près de chez vous !