Le plein d’idées pour les vacances de printemps !

Profitez de vos vacances pour explorer l’histoire fascinante des châteaux de la Drôme et profiter d’une programmation familiale avec des jeux interactifs, des livrets d’énigmes à résoudre en famille, des ateliers et de nombreuses autres surprises encore… Mais aussi (re)découvrir l’Auberge des Dauphins et sa nouvelle exposition « la forêt maison des animaux » et bien d’autres activités pour le jeune public à partager en famille.

Château de Grignan

Nouveauté : Soirée Terroir le samedi 26 avril

Une quarantaine d’exposants vous attend dans les cours et terrasses du château pour célébrer la gastronomie locale. Une ambiance musicale et des animations pour les familles viendront compléter le décor de cette première édition, qui s’annonce déjà comme l’incontournable du printemps. Et cerise sur le gâteau, le château sera exceptionnellement ouvert à la visite libre à l’occasion de cette soirée.



▪ Samedi 26 Avril à partir de 18h30

▪ Tarifs : Soirée Terroir 6 € (verre de dégustation inclus) – Visite du château 6 €

▪ Informations sur chateaudegrignan.fr





Un printemps gourmand et raffiné

Pendant les vacances de printemps, explorez un château décoré autour de l’art de vivre, mêlant fleurs, plantes et secrets de beauté. Devenez l’hôte d’un parcours sensoriel ponctué de bonnes manières… et de chocolat !

À l’occasion de Pâques, trois sculptures en chocolat, créées par des chocolatiers locaux, éveilleront vos sens.

📅 Du 5 avril au 4 mai, tous les jours de 10h à 18h

🎟️ Tarif visite libre : 8 € plein | 6 € réduit | gratuit -12 ans

🔗 Réservation sur : chateaux-ladrome.fr

Château de Montélimar



Visite interactive : Le chantier des tout petits

Le petit prince du château a invité ses amis, vous, petites princesses et petits princes, à qui il veut montrer son beau château… Saurez-vous construire le vôtre ?



▪ Samedis 19, 26 Avril et 03 Mai | Mercredis 23 et 30 Avril |à 10h30 ▪ A partir de 3 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte

▪ Plein tarif 8 € |tarif réduit 6 € | gratuit moins de 6 ans ▪ Réservation en ligne sur chateaudemontelimar.fr (limité à 15 personnes)

Visite interactive : Pierres, feuilles, ciseaux…



Un parcours d’observation permettra de découvrir comment et par qui le château a été construit. Chèvre, écureuil, faucon… Drôles de noms pour des engins ou des outils ! Comme autrefois, il faudra les fabriquer soi-même !

Du 19 Avril au 04 Mai | Tous les jours à 14h30

▪ A partir de 8 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte

▪ Plein tarif 8 € |tarif réduit 6 € | gratuit moins de 6 ans ▪ Réservation en ligne sur chateaudemontelimar.fr (limité à 15 personnes)

Château de Suze-la-Rousse



Les loisirs au château, visite animée en famille



Faites connaissance avec l’histoire du château à travers des moments de loisir et de divertissement. Zoom sur le jeu de paume, sur la danse, sur la révérence… Et quelles étaient les bonnes manières pour recevoir, pour se maquiller, pour se mettre à table ? Une visite interactive où chacun pourra participer.



▪ Tous les jours | 15h ▪ Tarifs : plein 8 € | réduit 6 € (12-17 ans) | gratuit – 12 ans ▪ Durée : 1h15 ▪ Limité à 25 personnes | réservation sur chateaudesuzelarousse.fr ou sur place (selon disponibilités)

Duels d’escrime et de lutte, un voyage dans le temps !

Dans la cour du château de Suze-la-Rousse, venez assister à une démonstration de duels d’escrime et découvrir l’escrime et la lutte du Moyen Age à la Renaissance. En compagnie de Gilles Martinez et de l’Académie AMHE, vous allez pouvoir observer comment les spécialistes et historiens arrivent à retrouver les gestes du passé. Mêlant démonstration et participation, cette animation s’adresse à tous.



Les 01, 02 et 03 Mai : 11h30 : Vie nobiliaire et combat chevaleresque au 15e siècle

14h30 : L’escrime de duel au 16e siècle

16h30 : Une petite histoire des duels du 13e au 16e siècles

Et toute la journée autour de stands d’armes et d’armures, nos intervenants partagent leurs connaissances historiques avec vous, n’hésitez pas à venir les rencontrer.

Tarifs : compris dans le billet d’entrée du château ▪ Tout public, sans réservation | durée : 45 minutes

Activités à l’Auberge des Dauphins (Saoû)

Exposition « La forêt maison des animaux »

Cette exposition, produite par la Maison du Salève, dédiée au jeune public (enfants de 3 à 10 ans) et aux familles, est une invitation à se mettre dans la peau des animaux et à vivre les mêmes expériences qu’eux.

Vous pourrez y découvrir la forêt, organisée à l’image d’une maison humaine et retrouver ainsi la chambre du faon, la cuisine de l’écureuil ou encore la salle de bain du blaireau… Le tout agrémenté de livres à feuilleter, panneaux à soulever et illustrations à observer (réalisées par Evelyne Mary, illustratrice jeunesse).