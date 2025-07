Tourisme

Le Pont du Tram se met au vert

Suspendu à plus de 35 mètres au-dessus du Cholet, entre falaises et forêts, le Pont du Tram s’apprête à renaître. Ce site patrimonial va en effet se transformer en voie verte pour relier Saint-Laurent-en-Royans et Saint-Jean-en-Royans.