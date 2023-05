Mémoire résistante

Les 10 et 11 juin prochains, le musée départemental de la Résistance de Vassieux en Vercors vous invite à célébrer son 50ème anniversaire.

Le 9 juin 1973, Joseph La Picirella (1924-2010) ouvrait les portes de son musée de la Résistance, au rez-de-chaussée de sa maison de Vassieux en Vercors*.



L’ancien maquisard voulait témoigner et rendre hommage à ses compagnons morts au combat. Alors pour raconter l’histoire de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement celle du Vercors, il a entrepris de réunir des documents d’époque, dont de nombreuses photographies.

Au fil du temps, la collection s’est enrichie : uniformes, drapeaux et brassards, médailles, laissez-passer, cartes d’alimentation, armes…



Dans ces années, le musée est précurseur ; le mémorial de la Résistance du col de la Chau ouvrira 21 ans plus tard, en 1994. En 1999, Joseph La Picirella cède son musée au Département de la Drôme, et en 2010, c’est un musée rénové et modernisé qui réouvre ses portes au public.

Consulter le programme d’animations des 50 ans du musée de la Résistance du Vercors de Vassieux.

Joseph La Picirella lors de l’inauguration du musée de la Résistance à Vassieux en Vercors – 9 juin 1973

Et demain ?

Alors que les anciens combattants sont de moins en moins nombreux, ce sont aux sites de mémoire d’assurer la relève pour préserver et transmettre la mémoire de la Résistance. Conscient de la valeur historique et pédagogique de cet héritage, le Département de la Drôme a décidé d’agrandir le musée afin de moderniser la scénographie et d’augmenter sa capacité d’accueil, notamment les scolaires.

Avec près de 30 000 visiteurs par an, le musée connaît une hausse constante de sa fréquentation. Le Département entend donc conforter cette tendance en insufflant une nouvelle dynamique, avec un projet d’investissement de 2,5 M€.

Un bâtiment voisin de 700 m² a été acheté en 2021. L’objectif est de remanier et de doubler le parcours de visite actuel pour mieux valoriser les collections, mais aussi d’élargir chronologiquement et spatialement les thématiques, de manière à positionner le musée comme lieu de référence sur l’histoire du Vercors et celle de la Drôme durant la Seconde Guerre mondiale.





* Le contexte historique

En 1943, dans une France occupée par les Allemands, de nombreux résistants trouvent refuge dans le Vercors et y organisent un maquis. Au lendemain du Débarquement allié du 6 juin 1944, les combattants volontaires affluent sur le plateau. Le 21 juillet 1944, l’armée allemande lance une offensive générale sur le massif.

Des troupes aéroportées par planeurs attaquent la commune de Vassieux. Les maisons sont incendiées, les maquisards et les civils massacrés. Village martyr, Vassieux en Vercors est l’une des cinq communes de France à avoir été faite Compagnon de la Libération.