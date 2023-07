Nouveau pont de Charmes-sur-Rhône : fin des travaux

Le Département de la Drôme a achevé les travaux d’élargissement de la RD111A entre le barrage du pont de Charmes-sur-Rhône et la RN7, et la construction d’un rond-point entre ces deux axes. Objectifs des travaux : fluidifier le trafic, notamment en heure de pointe, et améliorer votre sécurité, que vous soyez automobiliste ou cycliste. Une bande cyclable a été créée entre le barrage et la base de loisirs Étoile Park 26.

Ces travaux ont été réalisés en coordination avec le doublement du pont de Charmes-sur-Rhône par le Département de l’Ardèche.



Réalisé entre janvier et juin 2023, ce chantier impactait fortement la circulation sur ce secteur.