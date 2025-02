Ouverture de la Maison des Solidarités de Romans

Depuis le 3 février, retrouvez dans ce lieu les deux CMS et le CCAS de Romans et encore bien d’autres services pour simplifier vos démarches.

Faciliter l’accès aux services sociaux et médico-sociaux, c’est l’objectif de la Maison des solidarités de Romans-sur-Isère. Ce lieu centralise les ressources pour mieux accompagner les habitants.

Un concentré de services pour tous

En plus de l’accompagnement social, la Maison des solidarités propose :

Des services de Protection maternelle et infantile (PMI),

Des permanences de la CAF et de la Banque de France,

Des discussions en cours pour intégrer des permanences de la CARSAT.

Les partenaires travaillent sur une solution pour maintenir une présence dans les quartiers et assurer une continuité des services.

Un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental

Situé sur le site de l’ancien hôpital psychiatrique Drôme Nord, au 8 boulevard Rémy Roure, cet édifice de 1 250 m² respecte les standards de la Haute Qualité Environnementale (HQE).

Avec son rez-de-chaussée en béton et son étage en ossature bois local, il adopte une conception écologique :

Construction de la Maison des solidarités Des panneaux photovoltaïques assurent une production d’énergie durable,

Une isolation en laine de bois améliore l’efficacité thermique,

Des matériaux biosourcés réduisent l’empreinte carbone.

Ces choix garantissent un confort optimal aux usagers et aux agents. 41 agents départementaux et 15 agents communaux accueillent le public dans cette structure moderne et fonctionnelle.

Un projet d’envergure financé par plusieurs acteurs

La Maison des solidarités représente un investissement total de 6,8 millions d’euros. Le Département finance 75 % du projet et la commune 25 %. L’Etat a apporté une subvention de 1,2 million d’euros via la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).

« Avec cette structure multi-services, notre objectif est de simplifier les démarches des usagers en leur permettant de trouver le bon interlocuteur dans un lieu unique et fonctionnel ». Françoise Chazal , Vice-présidente chargée des solidarités humaines, de l’autonomie, de l’enfance, de la prévention, de la parentalité et de la santé

Infos pratiques

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h

Mardi : 9h – 12h (fermée l’après-midi)