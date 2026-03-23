Premières Pages : un livre offert à chaque bébé drômois

Dans la Drôme, chaque bébé peut recevoir son premier livre. Avec l’opération Premières Pages, le Département encourage la lecture dès la petite enfance.

Encourager la lecture dès le plus jeune âge

Lancée en 2009 par le Ministère de la Culture, l’opération Premières Pages sensibilise les familles à l’importance du livre dès la petite enfance.

Concrètement, le dispositif propose des animations autour du livre pour les tout-petits.

Mais surtout, il offre un livre à chaque enfant né dans l’année.

Ainsi, les familles découvrent la lecture dès les premiers mois de leur enfant.

Et un premier lien se crée entre l’enfant, sa famille et les livres.

La Drôme labellisée « Premières Pages »

Depuis 2025, le Département de la Drôme est labellisé Premières Pages.

Dans ce cadre, le Département offre un livre :

à chaque enfant drômois de moins d’un an ;

ainsi qu’aux enfants adoptés dans l’année, quel que soit leur âge.

L’objectif est simple : permettre à tous les enfants de découvrir les livres dès leurs premiers mois.

Trois livres au choix pour les familles

Chaque année, le Département propose trois titres différents.

La sélection se fait en deux étapes.

D’abord, les bibliothécaires jeunesse départementaux présélectionnent environ 25 ouvrages.

Ensuite, des professionnels de la petite enfance participent au choix final des trois livres retenus.

Ainsi, la sélection évolue chaque année et s’adapte aux tout-petits.

Une distribution dans tout le territoire

La Médiathèque départementale de Valence achète les livres de manière centralisée.

Puis, ils sont distribués dans 127 points de retrait sur l’ensemble du territoire.

Les familles peuvent donc récupérer leur livre près de chez elles.

Et lorsque les stocks diminuent, les bibliothèques reçoivent de nouveaux exemplaires.

Ainsi, chaque enfant peut recevoir son premier livre… et commencer très tôt son aventure avec la lecture.