1ère édition du Printemps des aidants !

On dénombre en France entre 8 à 11 millions d’aidants. Au cours de sa vie, chacun sera amené à devenir un « aidant » et ainsi accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’un proche ou d’un membre de sa famille, en perte d’autonomie du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap.

En charge des Solidarités, le Département est tout naturellement engagé et mobilisé en faveur du soutien aux aidants au travers de la Maison Départementale de l’Autonomie et du Schéma des solidarités.

Afin de répondre au mieux aux besoins de ces personnes au quotidien souvent difficile et exigeant et après avoir recueilli leurs avis et leurs attentes, la collectivité a donc construit un plan d’actions qui leur est spécifiquement dédié.

Ainsi est née la 1ère édition de l’opération « Printemps des aidants » qui va proposer durant 4 mois, dès ce 1er mars, des actions et des initiatives portées par les porteurs de projet et les partenaires impliqués.

Point d’orgue de cette opération d’envergure départementale, l’organisation par le Département de 4 journées réparties entre mai et juin sur le territoire.

Des journées résolument festives et joyeuses qui se veulent comme un moment de détente pour et à destination des aidants, pour créer du lien et de la reconnaissance entre tous ceux qui vivent cette situation.

Stands, animations, présence de psychologues pour échanger, ateliers de bien être (sophrologie, yoga, auto massage) et lieux pour accueillir les aidés seront proposés.

Le calendrier des 4 journées départementales à destination de tous les aidants :

Le Mercredi 29 mai à Montmeyran de 14h à 20h

Salle des fêtes





de 14h à 20h Salle des fêtes Le Vendredi 31 mai à La Baume d’Hostun de 9h30 à 18h30

Au Chalutier (ancien Centre de convalescence)





de 9h30 à 18h30 Au Chalutier (ancien Centre de convalescence) Le Samedi 8 juin à Crest de 11h à 19h30

Quai Bérengier de la Blache





de 11h à 19h30 Quai Bérengier de la Blache Le Vendredi 14 juin à Montélimar de 13h à 19h

Parc municipal de la Ville

Découvrez l’intégralité des actions proposées par les partenaires et le programme complet des 4 journées départementales ci-dessous :