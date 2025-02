Printemps des aidants 2025

Afin de répondre au mieux aux besoins de ces personnes au quotidien souvent difficile et exigeant, le Département a souhaité lancer l’an dernier l’opération « Printemps des aidants ».

Objectif : proposer tout un panel d’animations, de stands d’informations et d’ateliers pour et à destination des aidants, pour créer du lien et de la reconnaissance entre tous ceux qui vivent cette situation.

L’opération revient cette année pour une 2ème édition les 11 et 12 avril prochains à Saulce-sur-Rhône, à l’espace culturel et sur la place Émile Loubet.

Deux journée organisées en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, pour s’informer, échanger et prendre du temps pour soi.

Au programme : des projections ciné, spectacles, ateliers chants, concerts et restauration sur place….