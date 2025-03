Rencontre avec Anne-Sophie Gousset et Clément Céard

Installés à Valence depuis 2018, Anne-Sophie Gousset et Clément Céard explorent, dans leur court métrage d’animation « Entre deux soeurs », l’enfance, la complicité et le handicap.

Soutenu par le Département dans le cadre du Fonds de soutien aux oeuvres animées et produit par le studio Folimage, ce film sans paroles a conquis 160 festivals et remporté 24 prix.

Comment est née l’idée de ce film ?

ASG : À travers l’animation, je voulais raconter la relation un peu spéciale que j’ai avec ma petite sœur et comment l’arrivée dans notre vie d’un véhicule particulier a bousculé nos rôles mais pas notre lien. Ce récit célèbre la créativité des enfants face à la différence.

Quelles sont les grandes étapes de la réalisation ?

CC : Un premier scénario a rapidement été transformé en storyboard pour structurer les séquences et les émotions avant de lancer l’animation. Les décors, réalisés au crayon et à la craie grasse par Anne-Sophie, conservent un style artisanal.

Bien que finalisée numériquement, l’animation préserve l’esthétique du dessin à la main grâce à un travail minutieux sur les traits et les couleurs, apportant sensibilité et authenticité. Même sans dialogues, le son joue un rôle essentiel. Rires, soupirs, bruitages et musique intensifient les émotions. Nous avons élaboré une bande son avec un compositeur qui magnifie les instants marquants.

Ce travail de réalisation méticuleux, mené sur deux ans, insuffle de la profondeur à une histoire universelle et émouvante.

Quels sont vos prochains projets ?

ASG : Nous travaillons sur un nouveau projet d’animation avec un studio de Valence. En parallèle, je réalise des films avec des enfants dans les écoles, tandis que Clément développe une série adaptée d’un livre pour les tout-petits pour Canal+.

Avec toujours cette envie de travailler dans la Drôme, véritable pôle d’excellence pour l’animation avec une grande concentration de talents.

24 c’est le nombre de prix reçus par le court métrage d’animation « Entre deux soeurs ».

Retrouvez la bande annonce du court métrage ci-dessous :