Rencontre avec Didier Hamey

L’Auberge des Dauphins invite chaque automne un plasticien dont le travail questionne nos rapports à la nature. Cette année, c’est Didier Hamey, artiste graveur et sculpteur, installé à Saoû qui est invité à exposer une sélection de ses œuvres originales directement inspirées par les milieux forestier et marin.

Vos créatures semblent tout droit sorties d’un rêve…

Je puise mon inspiration dans la nature et la forêt. À partir des petits trésors que j’y trouve, comme des ailes de papillons ou des tiges végétales, je crée des personnages mi-humains,mi-animaux, inspirés de l’univers des carnavals basques, comme sortis d’un conte.

L’Auberge des Dauphins en plein coeur de la forêt de Saoû accueillera bientôt vos oeuvres…

J’ai une attache toute particulière à la Drôme et à Saoû. La première fois que j’ai découvert l’Auberge des Dauphins, celle-ci n’était pas encore aménagée et telle qu’on la connaît maintenant. Alors, quand on m’a proposé cette « carte blanche » pour y exposer mes créations, c’était magique. Ce lieu culturel, profondément lié à la nature, est véritablement fascinant.

Comment s’est déroulé l’atelier avec les enfants de l’école de Saoû ?

L’idée était que chacun imagine sa propre petite créature à partir d’éléments ramassés dans la nature, un peu comme son « Jiminy Cricket », une sorte de mascotte personnelle, à cacher ensuite dans le village de Saoû. C’est toujours un moment riche de pouvoir partager mon univers. Je suis particulièrement heureux que les oeuvres créées par les enfants aient trouvé leur place à l’Auberge et puissent y être présentées le temps de mon exposition.