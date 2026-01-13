Rencontre avec Fanny et Stéphane Boutarin

Dans la Drôme à Crest, au coeur d’un terroir généreux, Fanny et Stéphane Boutarin développent un savoir-faire rare : la transformation de l’ail blanc IGP de la Drôme en ail noir d’exception.

Entre passion, excellence et innovation, la Maison Boutarin vous dévoile les coulisses de cette métamorphose culinaire qui séduit les plus grands chefs et les fins gourmets.

Comment est née l’aventure de la Maison Boutarin ?

Stéphane Boutarin – À la Maison Boutarin, nous cultivons plusieurs variétés d’ail, dont l’ail blanc IGP de la Drôme, mais aussi de l’ail violet et de l’ail éléphant. Lors d’un voyage avec Fanny, nous avons découvert l’ail noir, un produit

rare originaire du Japon qui a immédiatement attiré notre attention. Séduits par son potentiel, Fanny et Stéphane Boutarin nous avons voulu le faire découvrir en France. En 2017, nous avons été les premiers à produire de l’ail noir sur le territoire français.

Quelles sont les principales étapes de fabrication de l’ail noir ?

Fanny Boutarin – L’ail noir naît d’une transformation lente de l’ail blanc IGP de la Drôme produit par Stéphane, après une cuisson à basse température pendant une trentaine de jours. Sous l’effet d’une chaleur douce et contrôlée, l’ail développe alors une texture fondante et des arômes complexes, avec des notes balsamiques et umami, 5e saveur de base avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé. Ce procédé, sans ajout ni transformation artificielle, permet à l’ail de perdre son agressivité pour révéler un goût unique. C’est un produit rare qui correspond à notre quête du goût authentique.

Comment votre savoir-faire a-t-il conquis la gastronomie ?

Fanny Boutarin – Notre savoir-faire, inspiré des méthodes traditionnelles japonaises, a rapidement séduit les chefs étoilés de la Drôme. Leur soutien a été essentiel pour faire connaître notre produit dans les cuisines gastronomiques locales. Aujourd’hui, l’ail noir Maison Boutarin est reconnu dans toute la région, et cette réussite s’accompagne de distinctions prestigieuses, comme la médaille de Chevalier de l’ordre national du mérite que j’ai eu la chance de recevoir des mains d’Anne-Sophie Pic en novembre dernier.