Retrouvez-nous au salon du recrutement et de l’alternance

Les 25 et 26 février, venez à la rencontre des équipes du Département et de ses partenaires au Salon du recrutement et de l’alternance à Valence.

Le Département s’associe à nouveau à ce temps fort de l’emploi et de l’alternance. L’occasion idéale pour échanger directement avec plus de 100 recruteurs de Drôme-Ardèche et découvrir des centaines de postes à pourvoir.



Pendant deux jours les équipes départementales accueilleront les visiteurs sur un stand aux couleurs de la Drôme au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence. Étudiants, futurs étudiants et demandeurs d’emploi, nous vous attendons nombreux.

Rendez-vous les 25 et 26 février 2026 au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence.

