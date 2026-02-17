Économie

Retrouvez-nous au salon du recrutement et de l’alternance

Les 25 et 26 février, venez à la rencontre des équipes du Département et de ses partenaires au Salon du recrutement et de l’alternance à Valence.

Publié le mardi 17 février 2026 10:00
Mis à jour le vendredi 13 février 2026 11:04

Le Département s’associe à nouveau à ce temps fort de l’emploi et de l’alternance. L’occasion idéale pour échanger directement avec plus de 100 recruteurs de Drôme-Ardèche et découvrir des centaines de postes à pourvoir.

Pendant deux jours les équipes départementales accueilleront les visiteurs sur un stand aux couleurs de la Drôme au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence. Étudiants, futurs étudiants et demandeurs d’emploi, nous vous attendons nombreux.

Rendez-vous les 25 et 26 février 2026 au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence.
De nombreuses opportunités d’emploi au Département 

Actuellement, près de cinquante postes sont ouverts au sein du Département. Les profils recherchés concernent notamment :

  • Des cuisiniers en collèges

  • Des agents de maintenance et d’entretien

  • Des professionnels du secteur sanitaire et social, dont des assistants socio-éducatifs et des éducateurs

Mais le Département de la Drôme recrute dans bien d’autres domaines aussi variés que les déplacements, la santé, l’environnement…. Des postes ouverts à tous, titulaires ou non de la fonction publique. 
 
