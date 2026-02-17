Pour ses 20 ans au Salon de l’agriculture, la Drôme renforce son soutien aux agriculteurs et vise 100 % de produits français dans les collèges.
Retrouvez-nous au salon du recrutement et de l’alternance
Les 25 et 26 février, venez à la rencontre des équipes du Département et de ses partenaires au Salon du recrutement et de l’alternance à Valence.
Le Département s’associe à nouveau à ce temps fort de l’emploi et de l’alternance. L’occasion idéale pour échanger directement avec plus de 100 recruteurs de Drôme-Ardèche et découvrir des centaines de postes à pourvoir.
Pendant deux jours les équipes départementales accueilleront les visiteurs sur un stand aux couleurs de la Drôme au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence. Étudiants, futurs étudiants et demandeurs d’emploi, nous vous attendons nombreux.
Rendez-vous les 25 et 26 février 2026 au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence.
De nombreuses opportunités d’emploi au Département
Actuellement, près de cinquante postes sont ouverts au sein du Département. Les profils recherchés concernent notamment :
Des cuisiniers en collèges
Des agents de maintenance et d’entretien
Des professionnels du secteur sanitaire et social, dont des assistants socio-éducatifs et des éducateurs