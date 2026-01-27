Salon de l’Agriculture 2026 : 20 ans d’excellence

Du 21 février au 1er mars 2026, la Drôme participera au Salon International de l’Agriculture à Paris, célébrant 20 ans de présence sur cet évènement incontournable.

Le Département, aux côtés des producteurs drômois et de l’agence d’attractivité Drôme, c’est ma nature, mettra en lumière l’excellence de ses filières : une agriculture bio pionnière, une gastronomie reconnue et plus de 5 200 exploitations engagées sur le territoire.

Pour ces 20 ans de présence au salon, les principales filières de qualité drômoises seront présentes et proposeront leurs produits à la vente, offrant aux visiteurs une immersion encore plus gourmande au coeur de notre territoire.

Retrouvez sur notre stand les produits de la Drôme à la vente

Samedi 21 et dimanche 22 février

AOC Clairette de Die, Noix de Grenoble AOP, cosmétique au lait d’anesse, pâtes fermières, houmous, poisson d’aquaculture (sandre), légumes feuilles, plantes aromatiques, tartinables, pogne, suisse et St-Genix et Ravioles du Dauphiné IGP

Lundi 23 février

AOC Clairette de Die, Noix de Grenoble AOP, huiles essentielles et cosmétiques de lavande, pâtes fermières, houmous, poisson d’aquaculture (sandre), légumes feuilles, plantes aromatiques, tartinables, pogne, suisse et St-Genix et Ravioles du Dauphiné IGP

Mardi 24 février

AOC Côte du Rhône, chocolats, huiles essentielles et cosmétiques de lavande, pâtes fermières, houmous, poisson d’aquaculture (sandre), légumes feuilles, plantes aromatiques, tartinables, suisse, pognes, St-Genix et Truffe noire

Mercredi 25 et jeudi 26 février

AOC Côte du Rhône et Crozes Hermitage, chocolats, miel et produits de la ruche, picodon AOP et truffe noire

Vendredi 27 février

Vins de Vinsobres, Nougats de Montélimar, huiles essentielles et hydrolats bio, Bleu du Vercors Sassenage et Petit Épeautre de Haute Provence IGP

Samedi 28 février et dimanche 1er mars

Vins de Vinsobres, Nougats de Montélimar, huile essentielle de lavande et huile d’olive, Bleu du Vercors Sassenage et Petit Épeautre de Haute Provence IGP

Rendez-vous du 21 février au 1er mars 2026 sur le stand de la Drôme : au parc des expositions PARIS – Porte-de-Versailles – Hall 7.3 – Allée L – Stand 117