Pratique

Séance publique : élection de la présidence

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 17 novembre 2025, à partir de 10h30 à l’Hôtel du Département (Valence).

Séance publique : élection de la présidence
Publié le lundi 10 novembre 2025 17:03
Mis à jour le jeudi 13 novembre 2025 09:28

Ouverte au public, la séance sera principalement consacrée à l’élection de la présidence du Conseil départemental.

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 10h30. Elle pourra également être suivie en direct à partir de cette page.

Voir aussi

Voir toutes les actualités !! Pratique