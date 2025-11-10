La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 13 octobre 2025, à partir de 10h à l’Hôtel du Département (Valence).
Séance publique : élection de la présidence
La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 17 novembre 2025, à partir de 10h30 à l’Hôtel du Département (Valence).
Ouverte au public, la séance sera principalement consacrée à l’élection de la présidence du Conseil départemental.
Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 10h30. Elle pourra également être suivie en direct à partir de cette page.