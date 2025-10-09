La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 22 septembre 2025, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).
Séance publique lundi 13 octobre 2025
La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 13 octobre 2025, à partir de 10h à l’Hôtel du Département (Valence).
Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée :
- à l’éducation et inclura la restitution des travaux du Conseil départemental des jeunes 2024-2025
Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 10h.
La séance suivante aura lieu lundi 17 novembre 2025 à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.