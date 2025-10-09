Pratique

Séance publique lundi 13 octobre 2025

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 13 octobre 2025, à partir de 10h à l’Hôtel du Département (Valence).

Publié le jeudi 9 octobre 2025 11:00
Mis à jour le vendredi 3 octobre 2025 14:46

Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée :

  • à l’éducation et inclura la restitution des travaux du Conseil départemental des jeunes 2024-2025

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 10h.

La séance suivante aura lieu lundi 17 novembre 2025 à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.

