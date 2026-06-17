Réunis ce lundi 12 janvier sous la présidence de Franck SOULIGNAC, les conseillers départementaux ont voté un budget primitif de 783 M€ pour l’année 2026, dans un contexte national d’une gravité et d’une instabilité inédites.
Séance publique lundi 22 juin 2026
La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 22 juin 2026, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).
Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée à :
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Un point d’actualité sur le soutien apporté par le Département à la démarche de labellisation des paysages lavandicoles auprès de l’UNESCO
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Compte administratif 2025
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Présentation du rapport annuel d’activités 2025 des services départementaux
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Budget supplémentaire 2026
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Bilan des activités menées par le « Chemin de vie des jeunes », le conseil départemental des jeunes suivis en aide sociale à l’enfance
Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.
La séance suivante aura lieu le lundi 21 septembre à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.