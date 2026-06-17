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Séance publique lundi 22 juin 2026

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu lundi 22 juin 2026, à partir de 9h à l’Hôtel du Département (Valence).

Publié le mercredi 17 juin 2026 17:15
Mis à jour le jeudi 18 juin 2026 09:51

Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée à :

  • Un point d’actualité sur le soutien apporté par le Département à la démarche de labellisation des paysages lavandicoles auprès de l’UNESCO
  • Compte administratif 2025
  • Présentation du rapport annuel d’activités 2025 des services départementaux
  • Budget supplémentaire 2026
  • Bilan des activités menées par le « Chemin de vie des jeunes », le conseil départemental des jeunes suivis en aide sociale à l’enfance

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.

La séance suivante aura lieu le lundi 21 septembre à partir de 9h. Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.

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