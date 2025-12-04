Réunis en séance publique ce lundi 17 novembre 2025, les conseillers départementaux de la Drôme ont procédé à l’élection du président du Conseil départemental à la suite de la démission de Marie-Pierre MOUTON, devenue sénatrice.
Séance publique lundi 8 décembre 2025
La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu le lundi 8 décembre à 9h, à l’Hôtel du Département (Valence).
Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée :
- au Débat d’Orientation Budgétaire
Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.
La séance suivante aura lieu lundi 12 janvier 2026.
Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.