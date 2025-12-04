Pratique

Séance publique lundi 8 décembre 2025

La prochaine séance publique du Conseil départemental de la Drôme aura lieu le lundi 8 décembre à 9h, à l’Hôtel du Département (Valence).

Publié le jeudi 4 décembre 2025 11:00
Mis à jour le jeudi 4 décembre 2025 11:31

Ouverte au public, la séance sera notamment consacrée :

  • au Débat d’Orientation Budgétaire

Elle aura lieu en salle Marius Moutet, au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département (26 avenue du Président Herriot à Valence), et débutera à 9h.

La séance suivante aura lieu lundi 12 janvier 2026.

Plus d’infos : consultez le calendrier des séances publiques à venir.

