Semaine bleue : bien vieillir dans la Drôme

Du 6 au 12 octobre, rendez-vous pour une semaine d’animations dédiée aux seniors dans la Drôme !

Vieillir dignement, entouré et en sécurité

Chef de file des solidarités, le Département agit au quotidien pour les plus de 60 ans.

Son Schéma des solidarités 2025-2030 place les seniors au cœur de l’action publique.

Objectifs : renforcer l’autonomie, développer les services de proximité et lutter contre l’isolement.

Des actions concrètes toute l’année

Le Département accompagne les personnes âgées à domicile et modernise les établissements.

Il soutient aussi les aidants, avec par exemple le Printemps des aidants, lancé en 2024.

La Semaine Bleue 2025 : vieillir ensemble

Du 6 au 12 octobre, le Département coordonne la Semaine Bleue avec les communes, les EHPAD, les associations et de nombreux partenaires.

Au programme : ateliers intergénérationnels, sorties culturelles, conférences, repas partagés, actions de prévention.

Une semaine pour changer de regard

Cette édition 2025 met l’accent sur le vieillir ensemble et la solidarité de proximité.

Autant d’occasions de célébrer la richesse des parcours de vie, et de rappeler que l’âge n’est pas un frein mais une étape de vie pleinement accompagnée.

Le programme de la Semaine Bleue 2024 par territoire :

