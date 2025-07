Tour de France 2025 : la Drôme en effervescence

Partie de Bollène, les coureurs ont traversé la Drôme du sud au nord sur près de 150 km, en passant devant les Châteaux départementaux de Suze-la-Rousse et Grignan mais aussi par les magnifiques villages drômois de Chamaret, Dieulefit ou encore Saoû, avant une arrivée à Valence. Tout au long du parcours, la pluie n’aura pas réussi à décourager les spectateurs qui sont venus en nombre participer à la ferveur du Tour.



Retour en vidéo sur cette 17ème étape pour laquelle le Département a mobilisé d’importants moyens pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs et faire de cet évènement une grande fête populaire.

Les prochains rendez-vous vélo en Drôme

La Drômoise cyclosportive : du 19 au 21 septembre 2025

Les Championnats d’Europe de cyclisme sur route : du 1er au 5 octobre 2025

Le peloton à Saoû lors de cette 17ème étape