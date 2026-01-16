L’année 2026 s’annonce exceptionnelle dans la Drôme : elle sera placée sous le signe de Madame de Sévigné. Tout au long de l’année, le territoire fera revivre son esprit à travers une programmation riche d’évènements et de temps forts.
Tous dans les médiathèques pour les Nuits de la lecture
Pour cette 10ème édition, de nombreux évènements sont à retrouver en soirée dans les bibliothèques participantes et dans vos médiathèques départementales du 21 au 25 janvier.
Créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture animent bibliothèques, médiathèques et librairies autour d’activités nocturnes extraordinaires.
Au menu dans vos médiathèques départementales de Crest, Die, Nyons et Saint-Vallier et dans les bibliothèques participantes : lectures captivantes, spectacles, jeux, danse, soirée pyjama… Autant de moments ludiques et surprenants pour célébrer le plaisir de lire.
Entrée libre et gratuite de 18h à 21h30 dans vos médiathèques départementales et bibliothèques participantes.