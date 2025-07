Un été aux châteaux

Profitez des vacances pour visiter les châteaux de Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar. En plus des visites traditionnelles, découvrez un panel d’activités et d’animations qui raviront les petits comme les grands !

Château de Grignan

Les fêtes nocturnes Du 26 juin au 23 août, le château s’anime chaque soir à 21h avec Le Barbier de Séville de Beaumarchais.

Mis en scène par Jean-Philippe Daguerre, le spectacle mêle théâtre, musique et costumes dans une ambiance espagnole.

Dates : tous les soirs sauf relâches | Tarifs : de 10 € à 26 €

Accessibilité : séance en audiodescription le 29 juillet

Sur place : petite restauration au Café Louis-Provence

Nouveauté 2025 : une pause terroir au Café Louis-Provence

Le Café du château change de formule ! Découvrez son panier-terroir, une restauration simple et locale à savourer sous les arbres du bosquet.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h (et le soir pendant les Fêtes nocturnes)

Sans réservation – Carte en ligne

Brunch au château

Offrez-vous un moment gourmand sur la terrasse, suivi d’une visite libre du château. Dates : 16, 19, 23, 26, 30 juillet – 2, 6, 9, 13, 16 août à 10h

Tarifs : de 18 € à 36 € (visite incluse)

Réservation en ligne conseillée.

Des visites pour tous les curieux

Visite guidée : « 1000 ans d’histoire »

> Tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h | Durée 1h15

> Tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h | Durée 1h15

> Tous les jours à 12h30, 15h30 et 17h | Durée 30 min

> Tous les jours à 12h30, 15h30 et 17h | Durée 30 min

> Visite guidée exclusive à 9h, avant ouverture au public – Dates précises en juillet et août

Animations pour petits et grands

Dans la peau d’un jeune noble : apprentissage des bonnes manières du 17e siècle

> Tous les jours à 11h30 (sauf 14 & 31 août)

> Tous les jours à 11h30 (sauf 14 & 31 août)

> Plusieurs dates en juillet-août

> Plusieurs dates en juillet-août

> Sur inscription

> Sur inscription

> Départs à 18h45 et 20h – 20, 27 juillet | 3, 10, 17 août

Château de Suze la Rousse

À la recherche des animaux de la Garenne Un tout nouveau parcours en plein air vous emmène sur les traces du gibier de la Garenne. Arc à la main, les enfants croisent cerfs, lièvres et autres habitants des sous-bois. Dès 5 ans | Tarif : 2 € | Durée : 40 min | Accompagnement adulte requis

Balade en sulky Pédalez dans le parc à bord d’un sulky pour une balade ludique et rafraîchissante. Moins de 7 ans | 2 € ou 3 € selon billet | Demi-heure | Carnet 10 tickets : 20 €

Les visites guidées

1 000 ans d’histoire : traversez les siècles en visitant les extérieurs médiévaux, le jeu de paume et les intérieurs Renaissance.

>Tous les jours à 10h et 15h | Durée : 1h15 | Tarifs : de 6 € à 8 €

traversez les siècles en visitant les extérieurs médiévaux, le jeu de paume et les intérieurs Renaissance. >Tous les jours à 10h et 15h | Durée : 1h15 | Tarifs : de 6 € à 8 €

>Tous les jours à 11h | Durée : 1h15 | Tarifs : de 6 € à 8 €

Des activités à vivre en autonomie

Incluses dans le billet d’entrée, ces animations se pratiquent librement, à tout moment de la journée.

Idéal pour une visite en famille !

Crée ton armoirie : dès 3 ans

Fabrique ton éventail : pour petits et grands

Jeu-enquête Renaissance : dès 6 ans | Durée : 40 min

Portrait costumé : de 4 à 12 ans | Costumes fournis

Sur les traces du Roi : jeu de piste conseillé de 6 à 13 ans

Le petit naturaliste : loupe, jumelles et imagier fournis | Dès 6 ans

Jeux extérieurs : prêt de jeux traditionnels le matin (mail, croquet, boules…)

Château de Montélimar

ArchéoChato : fouilles au château Du 12 juillet au 17 août, participe à un véritable chantier de fouilles archéologiques !

Avec pinceaux et truelles, explore le passé du château pour mieux comprendre sa construction.

Tous les jours | de 10h à 12h

À partir de 6 ans | Inclus dans le billet | Sans réservation

Gribouille embrouillé : une enquête rigolote Gribouille, apprenti peintre, a oublié la recette de la peinture murale !

Résous les énigmes pour l’aider avant que le seigneur ne le renvoie !

Du 28 juin au 31 août | 9h30 – 18h30

Dès 7 ans (conseillé 7-10 ans) | Inclus dans le billet

Prévoir au moins 1h avant la fermeture

Visites quotidiennes : le château en détail