Un été aux châteaux

Au programme en juillet-août : visites guidées inédites, jeux médiévaux, démonstrations, ateliers… à découvrir en famille ou entre amis.

Château de Grignan



Fiesta chez le comte ! | visite guidée

Profitez d’une visite guidée privilégiée avant l’ouverture au public et entrez dans la grande vie du comte et de la comtesse au 17e siècle : théâtre, danse, musique, … rien n’est trop beau pour le comte dans son petit Versailles de Provence.

Le + : découvrez un point de vue inédit sur le paysage et le château, et dégustez une confiserie locale.

Jusqu’au 31 août, tous les mercredis et samedis | 9h

Tarif : plein 15 € | réduit 13 € (12-17 ans) | enfant 8 € (-12 ans)

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

Durée 1h

L’Avare de Molière est joué tous les soirs à Grignan. Après un tour du château, en effervescence pour préparer la représentation, vous rejoindrez une petite scène dans les bosquets. Les comédiens ont disparu et il faut assurer le spectacle. Vous êtes alors invités à découvrir codes et accessoires de la commedia dell’arte, en mimant des scènes de L’Avare.

Jusqu’au 31 août, tous les mercredis et samedis | 16h45

Tarif : 10 € par adulte et 8 € par enfant

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

Durée 1h

Château de Suze-la-Rousse



Découvrir et jouer dans le château et son parc

Entre une visite guidée et quelques pas de danse Renaissance, découvrez de nouveaux jeux et activités proposés dans le parc. Jeu de mail, boules, croquet… Sans oublier Le petit naturaliste, un parcours jeu à faire en famille !

En juillet-août | 10h-12h30 et 14h-17h

Jeux prêtés gratuitement

Livret du parcours jeu Le petit naturaliste remis à l’accueil du château

Château de Montélimar



A la bonne enseigne | démonstrations de savoir-faire d’autrefois

Du 18 juillet au 10 août : au Moyen Âge, comment le corps était-il considéré, soigné, vêtu, nourrit ? Quelle importance avait-il pour le guerrier ? Chaque jour, deux artisans vous accueillent au château.

Mardi 1 er , mercredi 2 et jeudi 3 août :utilisation d’outils et accessoires de guerre | fabrication de bols et écuelles en bois

, mercredi 2 et jeudi 3 août :utilisation d’outils et accessoires de guerre | fabrication de bols et écuelles en bois Mardi 25 juillet : fabrication de gourdes, pots d’apothicaire, pots de chambre | fabrication d’un baume

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet : fabrication de gourdes, pots d’apothicaire, pots de chambre | teinture de tissu, filage

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 août : fabrication de gourdes, pots d’apothicaire, pots de chambre | fabrication de ceintures, escarcelles…

Tout public

Sans inscription, compris dans le billet d’entrée

Toutes les activités et animations des châteaux de la Drôme en cliquant ici