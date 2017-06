Entre 2015 et 2017, le Département, propriétaire du site, a mené une première phase de travaux de réaménagement pour un montant global de 720 000 € TTC.

Situé sur la commune de Montéléger, le parc de Lorient accueille environ 200 000 visiteurs par an sur 17 hectares aménagés en espace de découverte et de détente. Un parc exceptionnel, classé Espace Naturel Sensible, qui dispose d’un plan de gestion du patrimoine arboré et qui mérite un traitement particulier.

« Le parc départemental de Lorient est un véritable poumon vert essentiel pour les habitants et les familles de l’agglomération valentinoise. Nous avons souhaité valoriser ce site à travers un projet de réaménagement qui vise à conforter sa vocation de « parc pour tous » tout en poursuivant un programme de préservation et de valorisation d’un patrimoine naturel particulièrement riche » explique Patricia Brunel-Maillet, vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’environnement.

Cette première phase de travaux a permis d’améliorer la qualité paysagère des différents espaces du parc, de faciliter l’accessibilité aux usagers à mobilité réduite, de favoriser de nouvelles circulations notamment au sein de la grande prairie, de restaurer l’allée cavalière, de créer un nouvel espace de stationnement au nord du domaine et d’installer de nouveaux mobiliers dont une macro-plateforme en bois permettant de vivre le parc sous un nouveau point de vue. Parallèlement, des travaux, réalisés en grande partie par des entreprises d’insertion, ont également été entrepris sur le secteur historique du parc, avec la restauration du mur nord.

Anima Motrix

Dans le même temps, des équipements artistiques structurants et durables ont été créés. Le collectif artistique Dérive a investi le parc avec le projet « Anima Motrix ». Plusieurs résidences artistiques ont permis la réalisation de 5 œuvres au format XXL inspirées de l’habitat animal : les Galeries du château, la Hutte de castor, l’Essaim, les Alvéoles et le Nid. Chaque réalisation a fait l’objet de chantiers ouverts et participatifs avec les structures locales : Institut médico-éducatif de Montéléger, lycée horticole de Romans, école des Beaux-Arts de Valence, collège Jean Macé de Portes-lès-Valence, GRETA de Die, écoles primaires du territoire.