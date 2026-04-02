Photovoltaïque : le Département accélère la production d’énergie solaire sur ses bâtiments

Le Département de la Drôme poursuit son plan photovoltaïque. À Montélimar, le pôle médico-social d’Espoulette illustre cette stratégie d’énergie locale.

Le solaire se développe sur les bâtiments départementaux

Le Département de la Drôme poursuit activement sa transition énergétique.

Depuis plusieurs années, il déploie un plan photovoltaïque sur l’ensemble de son patrimoine bâti.

Aujourd’hui, près de 2 500 kWc de puissance photovoltaïque sont installés ou en cours de déploiement.

Cela représente plus de 12 000 m² de panneaux solaires et une production estimée à 625 000 kWh par an.

Les collèges constituent les principaux sites d’implantation. En parallèle, des équipements sociaux et techniques accueillent aussi ces installations.

Désormais, le Département cherche un équilibre entre revente d’électricité et autoconsommation. L’objectif est clair : produire localement tout en maîtrisant durablement les dépenses énergétiques.

À Montélimar, l’exemple du pôle médico-social d’Espoulette



Le 1er avril, Franck Soulignac, président du Conseil départemental de la Drôme, et Marielle Figuet, conseillère départementale déléguée à l’enfance, à la prévention et à la parentalité, ont visité le pôle médico-social d’Espoulette à Montélimar.

Ce site illustre concrètement la stratégie énergétique du Département.

L’installation photovoltaïque comprend 136 panneaux pour une puissance totale de 35,36 kWc.

Chaque année, elle produit entre 33 000 et 35 000 kWh d’électricité, injectés sur le réseau national.

Conçue pour durer, l’installation bénéficie d’une garantie de performance sur 25 ans et d’un suivi technique régulier.

« le développement du photovoltaïque sur notre patrimoine, c’est du bon sens : produire une énergie locale, maîtriser nos dépenses publiques et valoriser durablement nos équipements. Avec ce plan, le Département investit utilement, au service des Drômois et de l’avenir du territoire. » Franck Soulignac , Président du Conseil départemental de la Drôme

Une stratégie énergétique structurée

Le plan photovoltaïque départemental entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de déploiement.

Plusieurs actions sont engagées :

l’extension de sites existants,

la mise en service de nouveaux projets,

une étude actualisée du potentiel solaire du patrimoine départemental,

la relance de marchés dédiés pour accélérer les futurs équipements.

Cette stratégie repose sur trois objectifs majeurs :

réduire l’empreinte carbone des bâtiments départementaux,

des bâtiments départementaux, maîtriser les coûts énergétiques ,

, garantir la qualité et la sécurité des installations.

Des équipements publics engagés pour la transition Avec ce plan photovoltaïque, le Département valorise son patrimoine tout en contribuant concrètement à la transition énergétique.

Zoom : le pôle médico-social d’Espoulette

Implanté à Montélimar, le pôle médico-social d’Espoulette est un équipement départemental dédié à l’accompagnement social et médico-social des habitants.

Ouvert en 2014, il regroupe plusieurs services du Département :

action sociale,

protection maternelle et infantile,

enfance-famille,

autonomie,

logement.

Au total, 74 agents y travaillent et accueillent en moyenne une cinquantaine d’usagers par jour.

Ce lieu de proximité facilite l’accès aux droits et permet un accompagnement global des habitants, au plus près des besoins des Drômois.