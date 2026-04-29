Fête de la Nature 2026

La Fête de la Nature revient dans la Drôme du 20 au 24 mai. De nombreuses animations vous attendent dans les Espaces Naturels Sensibles du Département.

Balades étonnantes, ateliers ludiques, spectacles joyeux, jeux, expériences scientifiques, rencontres inspirantes…

La Fête de la Nature dans la Drôme, c’est une programmation riche pour célébrer le vivant sous toutes ses formes.

Du 20 au 24 mai

En famille, entre amis ou en solo, explorez les espaces naturels sensibles du Département en profitant d’animations gratuites, accessibles à tous les âges.

Samedi 23 mai Rendez-vous à Montéléger, au Parc de Lorient, cœur battant de cette édition, tout au long de l’après-midi et de la soirée. Observer, créer, s’émerveiller, apprendre… ici, la biodiversité se découvre dans une ambiance festive !

Programme complet des espaces départementaux de la Drôme

De nombreuses autres animations proposées par les associations et les communes drômoises seront également accessibles sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez les retrouver sur la carte ci-dessous :