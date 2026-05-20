Pastoralisme drômois : comprendre et découvrir

Élevage, paysages, biodiversité, savoir-faire… Le pastoralisme façonne la Drôme et sera mis à l’honneur à travers plusieurs rendez-vous ouverts au public.

Une activité au cœur des paysages drômois

En Drôme, le pastoralisme fait partie de l’identité du territoire. Chaque année, des milliers de brebis, chèvres et bovins parcourent les montagnes, les plateaux et les espaces naturels du département.

105 000 hectares de surfaces pastorales dans la Drôme 400 exploitations agricoles concernées par cette activité

La Drôme possède l’un des plus vastes espaces pastoraux des Alpes françaises. Cette activité participe directement à la vie des territoires ruraux.

Le pastoralisme permet aussi de produire des aliments de qualité reconnus bien au-delà du département : Picodon, Bleu du Vercors, agneau de Sisteron ou encore veau rosé des montagnes de la Drôme.

Une activité confrontée à de nombreux défis

Malgré ses atouts, le pastoralisme fait face à plusieurs difficultés.

Le changement climatique modifie les ressources en herbe et fragilise certaines estives. La prédation progresse également sur le territoire. En parallèle, les usages des espaces naturels se multiplient avec le développement des activités de pleine nature.

Les éleveurs et les bergers doivent aussi composer avec des enjeux de recrutement, de logement des salariés et de maintien des exploitations agricoles.

Face à ces défis, le Département et ses partenaires accompagnent les acteurs du pastoralisme pour préserver cette activité essentielle à l’équilibre des paysages drômois.

Des rendez-vous pour découvrir le pastoralisme

Plusieurs événements seront proposés dans les prochaines semaines pour mieux comprendre les réalités du pastoralisme et échanger avec les professionnels du territoire.

Fête de la Nature à Châteauneuf-de-Bordette

Le 23 mai, animations et découvertes seront proposées toute la journée dans le cadre de la Fête de la Nature.

Ciné-débat à Nyons

Le 24 mai à 19 h, le cinéma L’Arlequin à Nyons accueillera un ciné-débat autour des enjeux du pastoralisme.

Fête de la transhumance

Plusieurs rendez-vous accompagneront la transhumance en juin :

5 juin à Châtillon-en-Diois : ciné-débat en plein air et soirée grillades ;

: ciné-débat en plein air et soirée grillades ; 6 juin à Châtillon-en-Diois : passage du troupeau et animations ;

: passage du troupeau et animations ; 21 juin au col du Rousset : animations et découvertes autour de la transhumance.

Spectacle et débat à Valcroissant

Le 17 juin à 18 h 30, l’abbaye de Valcroissant accueillera le spectacle « Le Souffle du berger » proposé par la Chapelle Harmonique de Versailles, suivi d’un débat.