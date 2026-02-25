Adoptons les bons réflexes au Parc de Lorient

Afin de préserver cet Espace Naturel Sensible, les corbeilles de déchets présentes dans le parc vont être retirées à partir d’avril.

Une nouvelle étape pour un parc plus propre et plus responsable

Le Département, propriétaire du Parc de Lorient à Montéléger — classé Espace Naturel Sensible depuis 2008 — souhaite améliorer la gestion des déchets sur ce site très fréquenté, qui accueille plus de 450 000 visiteurs par an.

Dès avril 2026, les visiteurs deviennent acteurs du tri

À partir d’avril 2026, sera ainsi expérimenté le dispositif « zéro corbeille de déchets ». Il prévoit la suppression de l’ensemble des corbeilles présentes dans le parc, invitant désormais les usagers à rapporter leurs déchets et à les trier directement dans les conteneurs situés sur le parking principal et en zone nord du parc.



Objectifs :

– préserver la qualité paysagère et naturelle du site,

– limiter la pollution des sols et de l’eau et l’impact des déchets sur la faune et la flore

– Encourager des pratiques plus responsables.

Deux stations de tri pour accompagner le changement

Deux stations équipées de trois conteneurs (tri sélectif et ordures ménagères) seront mises à disposition :

la station existante au nord du parc ;

une nouvelle station installée sur le parking principal en lien avec la direction des déchets de Valence Romans Agglo.

Sensibiliser pour faire évoluer les pratiques

Cette expérimentation sera accompagnée d’actions de sensibilisation menées par le SYTRAD (Syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme) afin d’aider les visiteurs à adopter ces nouvelles pratiques et à préserver durablement ce site naturel emblématique.