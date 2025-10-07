Mardi 30 septembre 2025 à 19h, une réunion publique d’information aura lieu à la salle polyvalente de Châteauneuf-du-Rhône.
Réunion publique de la CLI Framatome
Mardi 14 octobre 2025 à 19h, une réunion publique d’information aura lieu à la salle Jean Cocteau à Bourg de Péage.
« La surveillance environnementale des installations du site Framatome de Romans-sur-Isère ».
C’est le thème de la réunion publique de la Commission Locale d’Information de Framatome qui aura lieu le mardi 14 octobre 2025 à partir de 19h à la salle Jean Cocteau, à Bourg de Péage.