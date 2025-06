2024 : une année riche en réalisations

Une année tout feu tout flamme

Revivez les temps forts de l’année 2024 en Drôme en 11 dates clés : passage de la flamme olympique dans notre département le 21 juin ou encore pose de la 1ère pierre de la Maison des Solidarités à Romans-sur-Isère en mars et inauguration du Carrefour des Couleurs à Valence en novembre dernier.

Accompagner chaque Drômois , de la naissance au grand âge

Les solidarités, sont au coeur des priorités du Département qui accompagne les Drômois à chaque étape de leur vie. En 2024, le Département a notamment engagé la création de 160 places en aide sociale à l’enfance ainsi qu’un plan d’aide à l’investissement de 25 M€ pour les établissements accueillant les personnes âgées, en situation de handicap et les enfants placés.

Améliorer la qualité de vie des Drômois

En matière d’aménagement, le Département oeuvre pour un développement durable et solidaire du territoire. Au-delà de ses missions en faveur des routes, des collèges, des bâtiments, il est le premier partenaire des territoires avec 16,5 M€ d’aides attribuées aux collectivités drômoises en 2024.

Construire un territoire attractif et inclusif

En 2024, plusieurs projets comme les « Sublimes routes du Vercors », un soutien renforcé aux stations drômoises pour un développement « quatre saisons » avec 758 000 € investis en 2024 et la rénovation des musées et châteaux départementaux (Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar) ont renforcé l’attractivité de la Drôme, tout en préservant ses atouts.

Bien gérer et anticiper l’avenir des Drômois

En 2024, le Département a investit 740,5 M€ pour la Drôme et les Drômois avec toujours la même ambition : garantir un service public de qualité, sécurisé et toujours plus proche de ses habitants.