836,8 M€ pour la Drôme et les Drômois

Malgré une conjoncture économique et sociale difficile marquée par une persistance de l’inflation, une augmentation des charges à caractère social et des décisions unilatérales de l’Etat qui engendrent des dépenses supplémentaires, le Conseil départemental a voté un budget ambitieux marqué par une volonté forte d’investir.

Le Département, acteur majeur des solidarités et de l’emploi

S’élevant à 836,8 M€, plus de la moitié du budget 2024 du Département est consacré aux solidarités, de la naissance au grand âge. Principal poste de dépense en la matière, l’accompagnement des personnes âgées et des Drômois en situation de handicap. A noter également, le versement du revenu de solidarité active (RSA), qui représente près de 70 M€. Dans un contexte d’augmentation de situations préoccupantes, le Département assume en outre ses missions de protection de l’enfance, avec un budget en augmentation de 12% par rapport à 2023, pour atteindre 95 M€.

Le Département, premier partenaire des territoires

Avec le maintien d’une enveloppe de 27 M€ pour l’aide aux territoires, le Département s’affirme une nouvelle fois comme le premier partenaire des collectivités drômoises. Il soutient également la vie associative, et contribue à hauteur de 26 M€ au service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Des perspectives pour la jeunesse

Construction d’un nouveau collège à Suze-la-Rousse (livraison prévue en 2025), importants travaux de réhabilitation des établissements, aides directes aux familles (comme la carte Top Dép’art ou le maintien des tarifs de restauration scolaire malgré l’augmentation du coût des denrées), actions éducatives… Les élus départementaux font de la jeunesse une priorité, et lui consacrent 62 M€.

Une stratégie à haute qualité environnementale

Le Département accélère ses actions en faveur de la préservation de l’environnement. Il encourage ainsi les mobilités douces via son “plan vélo”, à travers lequel il aménage son réseau routier et contribue au financement des politiques cyclables portées par les communes et intercommunalités. Il poursuit en outre l’équipement de ses bâtiments en panneaux photovoltaïques, et accompagne les collectivités dans le cadre de projets d’investissement liés à la ressource en eau.

800 M€ investis d’ici 2028

Le Département de la Drôme investira plus de 160 M€ en 2024, soit environ 230 euros par habitant en dépenses directes.. A travers divers plans pluriannuels d’investissement (routes, bâtiments…), ces sommes atteindront même 800 M€ d’ici la fin de l’actuelle mandature ! Un très haut niveau d’investissement rendu possible grâce à une gestion exemplaire et une bonne santé financière patiemment construite au fil des années, à travers des mises en réserve ou encore un faible taux d’endettement (la Drôme est aujourd’hui le Département le moins endetté de sa strate).

« Le budget que nous proposons aujourd’hui permet d’assumer les besoins du quotidien et de remplir avec audace et ambition ceux de demain. Les investissements pour la transition énergétique (rénovation thermique, plan vélo…), la jeunesse (construction de collèges, actions éducatives), la sécurité (Sdis, aménagements routiers) en sont la preuve. Ces investissements sont autant de contrats pour des entreprises locales et un fort soutien à l’économie. »

Marie-Pierre MOUTON, présidente du Conseil départemental de la Drôme