CLIGEET Tricastin – Réunion publique d’information

Mardi 30 septembre 2025 à 19h, une réunion publique d’information aura lieu à la salle polyvalente de Châteauneuf-du-Rhône.

Une rencontre annuelle

Chaque année, la Commission Locale d’Information des Grands Équipements Énergétiques du Tricastin (CLIGEET) tient une réunion publique.

Elle informe les habitants sur la sûreté nucléaire et les impacts environnementaux et sanitaires des installations du Tricastin.

Le thème 2025

Cette édition portera sur : « La plateforme nucléaire du Tricastin : prévention et gestion des risques industriels ».

La soirée prendra la forme d’une table ronde.

Des échanges avec le public

Des représentants de l’État, dont la Préfecture de la Drôme et l’Autorité de Sûreté Nucléaire, participeront aux débats.

Les exploitants EDF et Orano Tricastin seront également présents.

Des temps d’échange avec le public rythmeront la rencontre.

Infos pratiques