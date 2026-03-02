Concours des correspondances animées : vos mots prennent vie

Du 2 au 30 mars, écrivez une lettre inspirée du patrimoine drômois et participez à un concours inédit dans le cadre de l’Année Sévigné.

Dans le cadre de 2026, Année Sévigné, le Département de la Drôme lance un concours d’écriture ouvert au public. L’objectif est simple : rédiger une lettre à un proche, à la manière de Madame de Sévigné, et laisser s’exprimer souvenirs, émotions et imagination.

Les participants s’inspirent d’une des 19 photographies issues des Archives départementales. Chaque correspondance évoque un souvenir personnel ou imaginaire en lien avec le patrimoine drômois. Les lettres doivent être déposées en ligne entre le lundi 2 mars à 9h et le lundi 30 mars à 12h.

Des chambres d’écriture pour accompagner les participants

Pour encourager l’inspiration, des chambres d’écriture s’installent dans les médiathèques départementales à Crest, Die, Nyons et Saint-Vallier, ainsi qu’au Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. Sur place, le public retrouve papier, encrier et plumes pour écrire dans l’esprit du XVIIe siècle.

Une programmation autour de l’art d’écrire

Tout au long des mois de mars et avril, les médiathèques proposent des animations en lien avec l’Année Sévigné. Ateliers de calligraphie, initiations à la paléographie pour apprendre à déchiffrer les écritures anciennes, découverte du XVIIe siècle grâce au musée numérique Micro-Folie, ateliers créatifs et temps d’histoires pour petits et grands rythment cette programmation. Ces rendez-vous invitent chacun à explorer l’écriture sous toutes ses formes.

Découvrez la programmation

3 lauréats seront sélectionnés par le jury

Chaque lettre gagnante, accompagnée de la photographie qui l’a inspirée, fera l’objet d’une adaptation en cinéma d’animation d’une durée d’une à une minute trente. Les mots quitteront alors le papier pour devenir images.