Orientation : Les collégiens découvrent les métiers du Département

Mieux connaître les métiers pour mieux choisir son avenir. Le Département expérimente un projet d’orientation innovant auprès des collégiens drômois.

Une nouvelle approche de l’orientation

Dans le cadre de la prospective 2028, le Département fait évoluer sa vision de l’orientation.

Objectif : passer d’une approche générale à une approche centrée sur les métiers. En priorité, ceux liés aux grands chantiers départementaux.

Ainsi, les Directions des Déplacements et de l’Éducation, Jeunesse et Sport unissent leurs compétences. Ensemble, elles construisent un projet transversal et ambitieux à destination des collégiens drômois.

Rapprocher les jeunes du monde professionnel

Ce projet vise un objectif clair. Faire découvrir concrètement les métiers portés par la collectivité.

Pour y parvenir, le Département s’appuie sur ses ressources internes. Agents, savoir-faire et expertises deviennent des supports pédagogiques à part entière.

Cette démarche répond à une attente forte. Les équipes éducatives souhaitent un accompagnement structuré. Les élèves, eux, veulent mieux comprendre les métiers et leurs débouchés locaux.

Une expérimentation au collège Marcel Pagnol

Le projet est co-construit par les agents de deux services départementaux. Le Service Initiatives Territoriales Sport et Jeunesse et le Service Études & Travaux travaillent de concert.

Le collège Marcel Pagnol de Valence devient établissement pilote. Un choix en lien avec le chantier du nouvel échangeur de Montélier, situé à proximité.

22 élèves de 3ᵉ sont concernés. Ils viennent de classes de 3ᵉ générale, de parcours personnalisés et de SEGPA.

Un programme concret et progressif

Entre octobre et décembre 2025, plusieurs temps forts rythment le projet.

D’abord, une présentation des acteurs et de la démarche. Puis, une rencontre avec une élue départementale pour comprendre le rôle de la collectivité.

Ensuite, des ateliers interactifs sont proposés. Notamment un speed-dating métiers autour de la commande publique. Les élèves travaillent aussi à la valorisation des métiers découverts.

Le point d’orgue : la visite du chantier. Les jeunes échangent directement avec les professionnels de terrain. Enfin, une restitution est organisée devant l’équipe de direction du collège.

Un dispositif appelé à se développer

Ce projet pilote pose les bases d’un modèle reproductible. À terme, il pourra être déployé dans d’autres collèges.

Le Département souhaite aussi créer des outils ludiques et accessibles. Objectif : rendre les métiers des chantiers départementaux plus attractifs.

Enfin, une extension à d’autres directions est envisagée. Comme la Direction des Bâtiments, pour renforcer encore l’attractivité des métiers publics.