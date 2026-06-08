Le Conseil départemental des jeunes célèbre 10 ans d’engagement citoyen

Le Département a célébré les 10 ans du Conseil départemental des jeunes, un dispositif qui fait grandir l’engagement citoyen.

Dix ans d’apprentissage de la citoyenneté

Ce samedi, le Département de la Drôme a célébré les 10 ans du Conseil départemental des jeunes (CDJ). L’événement a réuni anciens et actuels jeunes élus, partenaires éducatifs, élus départementaux et agents mobilisés autour du dispositif.

Créé en 2016, le CDJ permet aux collégiens de découvrir concrètement la vie publique. Ils apprennent à débattre, à construire des projets collectifs et à mieux comprendre le fonctionnement des institutions.

570 jeunes Drômois ont vécu cette expérience citoyenne en 10 ans.

Des projets concrets pour les collégiens

Depuis sa création, le CDJ s’est emparé de nombreux sujets du quotidien : vivre-ensemble, environnement, numérique, alimentation, santé, culture ou encore devoir de mémoire.

Les jeunes élus ont imaginé et réalisé des actions très concrètes. Ils ont créé des vidéos de sensibilisation, des jeux éducatifs, des escape games, des expositions ou encore des concours entre collèges.

Parmi les thèmes abordés figurent notamment la lutte contre le harcèlement, l’égalité filles-garçons, la prévention des addictions, la pression scolaire, l’intelligence artificielle, la gestion de l’eau ou l’alimentation durable.

Aujourd’hui, ces réalisations bénéficient à un large public. Au cours de l’année scolaire 2025-2026, plus de 7 000 collégiens drômois ont participé à des actions issues des travaux du CDJ.

« En dix ans, le Conseil départemental des jeunes est devenu un formidable espace d’apprentissage de la citoyenneté et de l’engagement. À travers leurs projets, les jeunes élus nous rappellent combien leur regard, leurs idées et leur énergie sont essentiels pour construire des politiques publiques utiles, concrètes et tournées vers l’avenir. Le Département de la Drôme est fier ces jeunes et de leur donner les moyens de prendre toute leur place dans la vie locale. » Franck Soulignac , Président du Conseil départemental de la Drôme

Un dispositif reconnu bien au-delà de la Drôme

Au fil des années, le Conseil départemental des jeunes est devenu une référence en matière de participation citoyenne des jeunes.

Son fonctionnement inspire désormais d’autres Départements. Il contribue également au rayonnement de la Drôme dans les domaines de l’innovation démocratique et éducative.

Pour de nombreux participants, cette expérience constitue aussi un véritable tremplin. Plusieurs anciens élus poursuivent aujourd’hui leur engagement dans la vie associative, culturelle, sportive, citoyenne ou humanitaire.

D’autres initiatives en faveur de la jeunesse Le « Chemin de vie des jeunes », destiné aux jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance, a été récompensé par un Prix Territoria d’Or en 2024.

Une journée pour célébrer et imaginer l’avenir

Porté par Alban Pano, vice-président en charge de la jeunesse et de la citoyenneté, et Aurélie Alléon, conseillère départementale déléguée au Conseil départemental des jeunes, cet anniversaire a permis de mettre à l’honneur dix générations de jeunes élus.

La journée a été marquée par des temps de rencontres, de témoignages et d’échanges entre les différentes promotions du CDJ.

Au-delà de la célébration, cet anniversaire a aussi ouvert une réflexion sur l’avenir du dispositif. L’ambition du Département reste inchangée : donner aux jeunes les moyens de s’exprimer, de s’impliquer et de devenir des citoyens éclairés, engagés et responsables.

Retour en images