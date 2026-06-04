Le Conseil départemental des jeunes récompensé pour son projet sur l’IA

Avec « V’IA – La vie avec l’IA », les jeunes élus drômois décrochent le Label Bronze « Territoire Innovant » en Éducation.

Une distinction nationale pour le CDJ

Le projet « V’IA – La vie avec l’IA » a reçu le Label Bronze « Territoire Innovant » dans la catégorie Éducation.

Ce projet est porté par la commission numérique 2025-2026 du Conseil départemental des jeunes. Il a été mené avec le soutien de la direction éducation, jeunesse, sport et de la mission développement numérique du Département.

Cette récompense valorise l’engagement des jeunes élus. Elle salue aussi leur créativité pour sensibiliser les collégiens aux enjeux de l’intelligence artificielle.

Un serious game imaginé par les jeunes

Le projet est né d’une proposition des élus départementaux. Ils souhaitaient que les collégiens puissent travailler sur le thème de l’intelligence artificielle.

Les jeunes du CDJ ont ensuite choisi eux-mêmes le format du serious game. Leur objectif : créer un outil concret, immersif et attractif pour aborder l’IA de manière ludique.

Pour mener à bien ce projet, les membres de la commission numérique du CDJ se sont réunis une fois par mois, de novembre 2024 à octobre 2025.

Ils ont construit le scénario du jeu avec l’accompagnement de professionnels spécialisés :

Kiméria , concepteur de jeux vidéo ;

, concepteur de jeux vidéo ; Asnoprod, vidéaste, chargé de la réalisation des contenus vidéo intégrés au jeu.

Les jeunes se sont aussi impliqués dans la création des contenus. Ils ont prêté leur voix et leur image pour donner vie au serious game.

Une reconnaissance pour un projet innovant

L’obtention de ce label marque une belle reconnaissance pour les jeunes élus du CDJ.

Elle met en lumière leur capacité à s’emparer de sujets d’avenir. Elle valorise aussi leur volonté de créer des outils utiles, accessibles et adaptés à leurs pairs.

Le label « Territoire Innovant » récompense les collectivités qui développent des projets numériques et des pratiques innovantes au service des territoires et de leurs habitants.

Un prix remis à Paris

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 1er juin à Station F, à Paris.

Aurélie Alléon, conseillère départementale déléguée aux relations usagers, à la participation citoyenne et au Conseil départemental des jeunes, représentait le Département. Nicolas Guichard, chargé de mission développement numérique, était également présent.