Le Conseil départemental des jeunes 2025/2026 installé

Les 72 nouveaux conseillers du CDJ ont vécu une journée d’intégration rythmée à l’Hôtel du Département, marquant le début officiel de leur mandat 2025-2026.

Une nouvelle promotion en place

Les 72 jeunes conseillers, représentant 36 collèges publics et privés du territoire, ont officiellement rejoint le Conseil départemental des jeunes pour l’année scolaire 2025-2026.

Ils ont été reçus à l’Hôtel du Département lors d’une journée d’intégration dédiée à la découverte de la collectivité.

Une journée pour découvrir la collectivité

Les jeunes élus ont été accueillis par les élus départementaux et par les équipes du service Éducation jeunesse.

Au programme : présentation du fonctionnement du Département, découverte du rôle des conseillers jeunes, temps d’échanges, ateliers d’interconnaissance et premiers travaux collectifs.

Construire le mandat ensemble

Cette journée a permis aux jeunes de définir leurs premières règles de vie, d’échanger sur leurs besoins et de renforcer la cohésion du groupe.

Un temps photo a également été réalisé pour constituer le trombinoscope de la mandature.

Les travaux à venir

Le Conseil départemental des jeunes se structure en cinq commissions territoriales.

Les thématiques de travail de la promotion 2025-2026 seront dévoilées prochainement.

570 jeunes élus depuis 2016

Un dispositif qui donne la parole aux jeunes

Le CDJ permet de recueillir la parole des collégiens et de répondre à leurs préoccupations.

Depuis 2016, 570 jeunes ont été élus et ont mené 39 projets pour améliorer le quotidien des élèves drômois.

Ces initiatives sont rassemblées dans le guide des actions éducatives mis à disposition des 52 collèges et structures jeunesse du territoire départemental.