Le collège Gustave Monod à Montélimar se modernise

Le collège Gustave Monod entame une rénovation complète pour améliorer confort, performance énergétique et cadre de vie des élèves.

Des espaces repensés pour les élèves

Construit à la fin des années 1960, le collège Gustave Monod se transforme. Les salles de classe seront rénovées, un foyer créé, des sanitaires ajoutés et la cour végétalisée pour un cadre plus accueillant.

Une rénovation énergétique ambitieuse

Le projet prévoit une meilleure isolation et le développement de l’énergie solaire. L’objectif : des bâtiments plus durables et économes en énergie.

Investir dans la réussite et le bien-être

« Moderniser nos collèges, c’est investir dans la réussite et le bien-être des élèves tout en préparant des établissements durables » Nathalie Zammit , Vice-Présidente en charge des bâtiments départementaux, de la construction publique et de la performance énergétique du bâti

Des travaux sans interrompre les cours

Pour ne pas perturber la rentrée, un collège provisoire sera installé dès l’été. Le chantier principal se poursuivra jusqu’au second semestre 2028.

Un investissement important

Portés par le Département, les travaux représentent 14,5 millions d’euros, dont 1 million financé par l’État.