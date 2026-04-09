Mieux connaître les métiers pour mieux choisir son avenir. Le Département expérimente un projet d’orientation innovant auprès des collégiens drômois.
Le collège Gustave Monod à Montélimar se modernise
Le collège Gustave Monod entame une rénovation complète pour améliorer confort, performance énergétique et cadre de vie des élèves.
Des espaces repensés pour les élèves
Construit à la fin des années 1960, le collège Gustave Monod se transforme. Les salles de classe seront rénovées, un foyer créé, des sanitaires ajoutés et la cour végétalisée pour un cadre plus accueillant.
Une rénovation énergétique ambitieuse
Le projet prévoit une meilleure isolation et le développement de l’énergie solaire. L’objectif : des bâtiments plus durables et économes en énergie.
Investir dans la réussite et le bien-être
« Moderniser nos collèges, c’est investir dans la réussite et le bien-être des élèves tout en préparant des établissements durables »
Des travaux sans interrompre les cours
Pour ne pas perturber la rentrée, un collège provisoire sera installé dès l’été. Le chantier principal se poursuivra jusqu’au second semestre 2028.
Un investissement important
Portés par le Département, les travaux représentent 14,5 millions d’euros, dont 1 million financé par l’État.