Un nouveau plateau sportif inauguré au collège du Grand-Serre

Un nouveau plateau sportif vient d’ouvrir au collège Joseph-Bédier du Grand-Serre. Les collégiens disposent désormais d’équipements complets pour pratiquer l’athlétisme.

Un équipement neuf pour les collégiens

Le Département inaugure ce 27 novembre un plateau sportif entièrement dédié à l’athlétisme au collège Joseph-Bédier du Grand-Serre. En tant que collectivité chargée des collèges, il améliore ainsi les conditions d’apprentissage et d’entraînement des jeunes.

Une piste complète et accessible

Le site, installé autour du terrain de football municipal, offre un anneau de 400 m, une piste de 120 m à quatre couloirs, une fosse de saut en longueur, une aire de saut en hauteur ainsi que des zones dédiées au javelot, au poids et au disque.

Réalisés entre mai et septembre 2025, les travaux intègrent également un accès facilité vers le city-stade et le plateau sportif pour les personnes à mobilité réduite.

710 000 € c’est le montant de l’opération, financé intégralement par le Département.

De son côté, la commune a sécurisé le site : mise en conformité de la main courante du terrain, installation d’un grillage pour séparer les espaces et finalisation de la clôture.

Une section sportive historique

Le collège fête cette année les 40 ans de sa section sportive football, l’une des plus anciennes du territoire. Soutenu par le Département, ce dispositif accueille près de cinquante élèves, dont une dizaine de jeunes filles.

Cette section contribue à la réussite scolaire, à l’épanouissement des élèves et au rayonnement du collège Joseph-Bédier, en attirant des jeunes venus de la Drôme et des départements voisins. Elle participe aussi au maintien des effectifs de l’internat.