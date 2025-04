Débroussailler : maison et forêt protégées

Débroussailler, c’est protéger sa maison et la forêt. Un geste simple, obligatoire et essentiel pour limiter les risques d’incendie.

Protéger sa maison et la forêt

Le débroussaillement est le meilleur moyen de protéger son habitation face à un incendie, et d’en limiter la propagation. Il s’agit d’une obligation dans les zones classées à risque d’incendies de forêt et de végétation.

Face aux incendies, le débroussaillement est le meilleur moyen de défense. Ce geste préventif permet de réduire considérablement l’impact des incendies, de protéger les habitations et la forêt environnante mais également de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

Une obligation dans les zones à risque

Un geste préventif et citoyen qui est également obligatoire.

Sur les communes concernées par les obligations légales de débroussaillement (OLD), cette réglementation s’applique à l’intérieur et à moins de 200 mètres d’un massif forestier, d’une lande, d’un maquis ou d’une garrigue. Elle s’impose à tous les propriétaires d’habitation, de construction ou d’équipement, dans un rayon de 50 mètres autour de ces bâtiments.

242 communes concernées dans la moitié sud de la Drôme

Le débroussaillement réglementaire ne signifie pas raser tous les arbres. Il s’agit de réduire la densité de végétation pour limiter les risques.

C’est un réflexe citoyen essentiel, surtout en période de sécheresse, de vent ou de canicule.

Le Département agit, chacun est concerné

Si le Département intervient aux abords des routes départementales et de ses bâtiments, chaque particulier doit veiller à sécuriser lui-même ses biens.

Rappelons que 9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient donc être évités. Ensemble, adoptons les bons gestes pour prévenir les incendies.