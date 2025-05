Demandez vos dispositifs d’économies d’eau !

Vous êtes un particulier et habitez en Drôme ? Vous avez jusqu’au 31 août pour demander vos dispositifs d’économies d’eau offerts par le Département.

Afin de favoriser les économies d’eau, depuis juillet 2024 le Département distribue gratuitement des dispositifs hydro-économes aux particuliers qui n’en sont pas équipés. Cette opération lancée en juillet dernier se terminera le 31 août 2025.

Mousseurs, régulateurs de débit et sac économiseur pour chasse dʼeau…, au total environ 41 000 dispositifs ont déjà été distribués à plus de 7 300 foyers.



Simples d’utilisation et adaptables aux différents équipements de la maison, ces économiseurs d’eau permettent de réduire la consommation sans perdre en confort.

Comment faire ?

Rendez-vous sur le site dédié pour vérifier votre éligibilité et commander en ligne :

Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet, des bons de commande sont mis à disposition dans les mairies.

Les dispositifs sont ensuite envoyés directement à votre domicile.

Cette opération d’un montant total de 157 000 € est financée par le Département de la Drôme et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.